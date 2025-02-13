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S.T.A.L.K.E.R. 2 получил новый крупный патч — он исправил более 1700 багов

S.T.A.L.K.E.R. 2 получил новый крупный патч — он исправил более 1700 багов
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии GSC Game World выпустили для игры первый крупный патч версии 1.2. Он исправил множество багов, а также улучшил баланс и работу системы A-Life 2.0.

Коротко о главном

  • Исправлена точность стрельбы NPC;
  • NPC теперь смогут собирать лут с мертвых тел и переключаться на более сильное оружие, если найдут его;
  • Улучшены переходы от кат-сцен к геймплею;
  • Улучшена система стелса;
  • Улучшено поведение мутантов во время сражений;
  • Исправлен баг, из-за которого игра могла неожиданно зависнуть во время диалогов;
  • Контролёры обзавелись новой способностью — рыком;
  • Улучшена производительность.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. По словам разработчиков, патч 1.2 исправил в шутере более 1700 багов.

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