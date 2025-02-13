S.T.A.L.K.E.R. 2 получил новый крупный патч — он исправил более 1700 багов
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии GSC Game World выпустили для игры первый крупный патч версии 1.2. Он исправил множество багов, а также улучшил баланс и работу системы A-Life 2.0.
Коротко о главном
- Исправлена точность стрельбы NPC;
- NPC теперь смогут собирать лут с мертвых тел и переключаться на более сильное оружие, если найдут его;
- Улучшены переходы от кат-сцен к геймплею;
- Улучшена система стелса;
- Улучшено поведение мутантов во время сражений;
- Исправлен баг, из-за которого игра могла неожиданно зависнуть во время диалогов;
- Контролёры обзавелись новой способностью — рыком;
- Улучшена производительность.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. По словам разработчиков, патч 1.2 исправил в шутере более 1700 багов.
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