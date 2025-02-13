Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

S.T.A.L.K.E.R. 2 получил новый крупный патч — он исправил более 1700 багов

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии GSC Game World выпустили для игры первый крупный патч версии 1.2. Он исправил множество багов, а также улучшил баланс и работу системы A-Life 2.0.

Коротко о главном

Исправлена точность стрельбы NPC;

NPC теперь смогут собирать лут с мертвых тел и переключаться на более сильное оружие, если найдут его;

Улучшены переходы от кат-сцен к геймплею;

Улучшена система стелса;

Улучшено поведение мутантов во время сражений;

Исправлен баг, из-за которого игра могла неожиданно зависнуть во время диалогов;

Контролёры обзавелись новой способностью — рыком;

Улучшена производительность.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. По словам разработчиков, патч 1.2 исправил в шутере более 1700 багов.