Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие актёры в сериалах 21 века: артисты из Вице-президент, Наследники, Безумцы, Во все тяжкие и других шоу

10 лучших актёрских работ в сериалах XXI века от Variety
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное издание HBO опубликовало большой список из 100 лучших актёрских работ в сериалах XXI века. Редакция одного из самых популярных сайтов о кино отобрала артистов из сериалов, которые стартовали 1 января 2000 года или позже.

Абсолютным лидером в топе Variety стала Джулия Луи-Дрейфус за роль вице-президентки Селины Майер в комедийном сериале «Вице-президент» (2012-2019) от HBO. Шоу ежегодно выигрывало «Эмми» в номинации «Лучшая актриса в комедийном шоу». На втором месте оказался Джереми Стронг в роли Кендалла Роя из драматического сериала «Наследники» (2018-2023), замкнула тройку Элизабет Мосс в роли Пегги Олсон из сериала «Безумцы» (2007-2015).

В топ-10 также вошли Брайан Крэнстон в роли Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» (2008-2013), Майкл К. Уильямс в роли Омара Литтла из «Прослушки» (2002-2008), Кэрри Кун в роли Норы Дёрст из «Оставленных» (2014-2017) и Рэй Сихорн в роли Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу» (2015-2022).

В топ-100 попали в том числе Стив Карелл в роли Майкла Скотта из «Офиса» (2005-2011), Питер Динклейдж в роли Тириона Ланнистера из «Игры престолов» (2011-2019), Сидни Суини в роли Кейси Говард из «Эйфории» (2019 — н.в.), Энтони Старр в роли Джона Хоумлендера из «Пацанов (2019 — н. в.) и другие актёры. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

10 лучших актёрских работ в сериалах XXI века

  1. Джулия Луи-Дрейфус — Селина Майер («Вице-президент»)
  2. Джереми Стронг — Кендалл Рой («Наследники»)
  3. Элизабет Мосс — Пегги Олсон («Безумцы»)
  4. Лиза Кудроу — Валери Чериш («Возвращение»)
  5. Брайан Крэнстон — Уолтер Уайт («Во все тяжкие»)
  6. Майкл К. Уильямс — Омар Литтл («Прослушки»)
  7. Кэрри Кун — Нора Дёрст («Оставленных»)
  8. Андре Брауэр — Рэймонд Джейкоб Холт («Бруклин 9-9»)
  9. Рэй Сихорн — Ким Уэкслер («Лучше звоните Солу»)
  10. Сандра О — Кристина Янг («Анатомия страсти»).
Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android