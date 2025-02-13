10 лучших актёрских работ в сериалах XXI века от Variety

Авторитетное издание HBO опубликовало большой список из 100 лучших актёрских работ в сериалах XXI века. Редакция одного из самых популярных сайтов о кино отобрала артистов из сериалов, которые стартовали 1 января 2000 года или позже.

Абсолютным лидером в топе Variety стала Джулия Луи-Дрейфус за роль вице-президентки Селины Майер в комедийном сериале «Вице-президент» (2012-2019) от HBO. Шоу ежегодно выигрывало «Эмми» в номинации «Лучшая актриса в комедийном шоу». На втором месте оказался Джереми Стронг в роли Кендалла Роя из драматического сериала «Наследники» (2018-2023), замкнула тройку Элизабет Мосс в роли Пегги Олсон из сериала «Безумцы» (2007-2015).

В топ-10 также вошли Брайан Крэнстон в роли Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» (2008-2013), Майкл К. Уильямс в роли Омара Литтла из «Прослушки» (2002-2008), Кэрри Кун в роли Норы Дёрст из «Оставленных» (2014-2017) и Рэй Сихорн в роли Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу» (2015-2022).

В топ-100 попали в том числе Стив Карелл в роли Майкла Скотта из «Офиса» (2005-2011), Питер Динклейдж в роли Тириона Ланнистера из «Игры престолов» (2011-2019), Сидни Суини в роли Кейси Говард из «Эйфории» (2019 — н.в.), Энтони Старр в роли Джона Хоумлендера из «Пацанов (2019 — н. в.) и другие актёры. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

10 лучших актёрских работ в сериалах XXI века