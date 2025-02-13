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Игру Avowed (Авоуд) от Obsidian слили на торренты

Игру Avowed от авторов Fallout: New Vegas слили на торренты за пять дней до релиза
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13 февраля состоялся расширенный релиз Avowed — новой ролевой игры от авторов Fallout: New Vegas и The Outer Worlds из студии Obsidian. К тайтлу уже могут приступить владельцы премиального издания на ПК и консолях Xbox Series.

Спустя несколько минут после выхода проект также оказался на торрентах. Дело в том, что Avowed не оснащена антипиратской защитой Denuvo, что позволило пиратам быстро взломать игру и отвязать её от онлайн-сервисов.

Полноценный релиз Avowed состоится 18 февраля на ПК, Xbox Series и в подписке Game Pass Ultimate. События проекта разворачиваются в Живых землях во вселенной Pillars of Eternity. Главный герой отправляется на загадочный остров, который захлестнула эпидемия таинственной чумы. Ему предстоит столкнуться с опасными созданиями, населяющими Эору, разрешая проблемы местных жителей с помощью силы и смекалки.

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