Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2025 году

Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2025 году. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц, а самые большие изменения коснулись осенней распродажи.

Так, если раньше она проходила в конце ноября, то теперь её сдвинули на два месяца — на конец сентября. Дело в том, что в декабре проходит крупная новогодняя распродажа, которая в предыдущие годы начиналась спустя всего лишь несколько недель после завершения осеннего ивента.

Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2025 году

Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.

Февральский фестиваль «Играм быть»: 24 февраля — 3 марта

Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта

Большая весенняя распродажа: 13–20 марта

Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта

Фестиваль сокобанов: 21–28 апреля

Фестиваль военных игр: 28 апреля — 5 мая

Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая

Фестиваль «Зомби против вампиров»: 26 мая — 2 июня

Июньский фестиваль «Играм быть»: 9–16 июня

Фестиваль рыбалки: 16–23 июня

Большая летняя распродажа: 26 июня — 10 июля