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График распродаж и фестивалей Steam (Стим) в 2025 году: когда пройдут, точные числа

Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2025 году
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Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2025 году. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц, а самые большие изменения коснулись осенней распродажи.

Так, если раньше она проходила в конце ноября, то теперь её сдвинули на два месяца — на конец сентября. Дело в том, что в декабре проходит крупная новогодняя распродажа, которая в предыдущие годы начиналась спустя всего лишь несколько недель после завершения осеннего ивента.

Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2025 году

Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.
  • Февральский фестиваль «Играм быть»: 24 февраля — 3 марта
  • Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта
  • Большая весенняя распродажа: 13–20 марта
  • Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта
  • Фестиваль сокобанов: 21–28 апреля
  • Фестиваль военных игр: 28 апреля — 5 мая
  • Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая
  • Фестиваль «Зомби против вампиров»: 26 мая — 2 июня
  • Июньский фестиваль «Играм быть»: 9–16 июня
  • Фестиваль рыбалки: 16–23 июня
  • Большая летняя распродажа: 26 июня — 10 июля
  • Фестиваль автоматизации: 14–21 июля
  • Фестиваль гонок: 28 июля — 4 августа
  • Фестиваль 4X-игр: 11–18 августа
  • Фестиваль шутеров от третьего лица: 25 августа — 1 сентября
  • Фестиваль политических симуляторов: 8–15 сентября
  • Большая осенняя распродажа: 29 сентября — 6 октября
  • Октябрьский фестиваль «Играм быть»: 13–20 октября
  • Фестиваль «Страхи в Steam 4»: 27 октября — 3 ноября
  • Фестиваль игр про животных: 10–17 ноября
  • Фестиваль спорта в Steam: 8–15 декабря
  • Большая зимняя распродажа: 18 декабря — 5 января
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