Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2025 году
Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2025 году. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц, а самые большие изменения коснулись осенней распродажи.
Так, если раньше она проходила в конце ноября, то теперь её сдвинули на два месяца — на конец сентября. Дело в том, что в декабре проходит крупная новогодняя распродажа, которая в предыдущие годы начиналась спустя всего лишь несколько недель после завершения осеннего ивента.
Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2025 году
Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.
- Февральский фестиваль «Играм быть»: 24 февраля — 3 марта
- Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта
- Большая весенняя распродажа: 13–20 марта
- Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта
- Фестиваль сокобанов: 21–28 апреля
- Фестиваль военных игр: 28 апреля — 5 мая
- Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая
- Фестиваль «Зомби против вампиров»: 26 мая — 2 июня
- Июньский фестиваль «Играм быть»: 9–16 июня
- Фестиваль рыбалки: 16–23 июня
- Большая летняя распродажа: 26 июня — 10 июля
- Фестиваль автоматизации: 14–21 июля
- Фестиваль гонок: 28 июля — 4 августа
- Фестиваль 4X-игр: 11–18 августа
- Фестиваль шутеров от третьего лица: 25 августа — 1 сентября
- Фестиваль политических симуляторов: 8–15 сентября
- Большая осенняя распродажа: 29 сентября — 6 октября
- Октябрьский фестиваль «Играм быть»: 13–20 октября
- Фестиваль «Страхи в Steam 4»: 27 октября — 3 ноября
- Фестиваль игр про животных: 10–17 ноября
- Фестиваль спорта в Steam: 8–15 декабря
- Большая зимняя распродажа: 18 декабря — 5 января
Комментарии