Названа актриса, которая сыграет главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

По данным издания Deadline, Лекси Майнтри сыграет главную роль в приквеле культовой франшизы «Блондинка в законе». Во вселенной фильмов образ главной героини воплотила Риз Уизерспун, которая выступит продюсером нового проекта.

Сюжетных деталей приквела «Блондинки в законе» пока нет. Известно, что её съёмки стартуют уже в марте. Долгое время создатели ленты искали актрису на роль юной Эль Вудс.

Риз Уизерспун в роли Эль Вудс

Фото: MGM

Прокатчиком ленты выступит Amazon MGM Studios. За сценарий отвечают Джош Шварц и Стефани Сэвадж. О работе над новой «Блондинкой в законе» Риз Уизерспун говорила ещё в 2020 году, однако с тех пор о проекте почти не вспоминали.