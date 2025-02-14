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Съёмки «Бэтмена 2» начнутся в конце этого года

Съёмки «Бэтмена 2» начнутся в конце этого года
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Роберт Паттинсон в свежем интервью рассказал, что съёмочный процесс «Бэтмена 2» задерживается. Его планировали начать в начале этого года, однако потом съёмки передвинули. Сейчас производство намечено аж на конец этого года.

Нет, мы ещё не начинали. В конце года.

По словам режиссёра, события «Бэтмена 2» развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре. В середине декабря 2024 года постановщик заявил, что почти закончил писать сценарий для ленты.

«Бэтмен 2» Мэтта Ривза выйдет 1 октября 2027 года. Первая часть вышла в 2022 году и собрала массу хвалебных отзывов.

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