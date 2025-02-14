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Режиссёр «Очень странных дел» поработает над сериалом по Dungeons & Dragons

Режиссёр «Очень странных дел» поработает над сериалом по Dungeons & Dragons
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По информации издания Deadline, режиссёр и продюсер Шон Леви вместе с Дрю Кревелло работают над сериалом The Forgotten Realms. Он основан на вселенной Dungeons & Dragons.

Как следует из названия, действие шоу будет происходить в культовой кампании и в центре вселенной Dungeons & Dragons — фэнтезийном мире, стартовавшем в 1987 году, который стал домом для некоторых из самых известных персонажей бренда и площадкой для некоторых из самых популярных приключений D&D.

Премьера состоится на Netflix, но пока нет даже примерной даты выхода. Представители Netflix и Hasbro Entertainment отказались от комментариев по поводу проекта.

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