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Милли Бобби Браун рассказала о жизни на ферме и отсутствии своей социализации

Милли Бобби Браун рассказала о жизни на ферме и отсутствии своей социализации
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Актриса Милли Бобби Браун дала свежее интервью изданию Vanity Fair. В нём она рассказала, как живёт на ферме со своим мужем Джейком Бонджови.

По словам актрисы, в данный момент у неё очень узкий круг общения, а связано это с отсутствием богатых социальных навыков. Так как большую часть детства Милли не ходила в школу, а снималась в проектах, у неё не было времени на общение со сверстниками. Сейчас эти навыки девушка старается восстановить.

На ферме Браун вместе с Бонджови держат коров, коз, овец, ослов и собак. Всех животных Милли взяла из местного приюта.

У меня не так много друзей из-за того, кто я. Я не ходила в школу, поэтому у меня не самые лучшие социальные навыки, когда дело касается людей моего возраста и дружбы. Я довольно сильно переживаю из-за этого. Я многое упустила. Но я работаю над этим.

По словам Милли, если люди не готовы ухаживать за животными и «мыть корову голыми руками», то эта жизнь точно не для них.

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