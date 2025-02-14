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«Он прошёл через многое»: Майкл Б. Джордан — про Джонатана Мейджорса

«Он прошёл через многое»: Майкл Б. Джордан — про Джонатана Мейджорса
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Майкл Б. Джордан в недавнем интервью заступился за Джонатана Мейджорса, который попал в скандал с обвинением в домашнем насилии. Сам Мейджорс и Джордан очень неплохо ладят друг с другом. Они снимались во франшизе «Крид».

По словам Джордана, он очень гордится Джонатаном и тем, через что ему пришлось пройти в последнее время.

Я горжусь его стойкостью и силой, с которой он прошёл через всё это, и тем, как он справился с этим. Я рад, что у него всё хорошо. Это мой хороший товарищ.

Джордан продолжает сниматься в большом количестве проектов, а Мейджорс временно приостановил свою актёрскую деятельность.

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