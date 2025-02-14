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Свежий постер «Электрического штата» от режиссёров «Мстителей» со звёздами Голливуда

Свежий постер «Электрического штата» от режиссёров «Мстителей» со звёздами Голливуда
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Netflix опубликовал свежий постер фильма «Электрический штат» от режиссёров «Мстителей» со звёздами Голливуда. На нём можно увидеть персонажей, которых сыграли Крис Пратт и Милли Бобби Браун. Они находятся в окружении роботов.

Фото: Netflix

События ленты развернутся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

Премьера картины «Электрический штат» состоится 14 марта 2025 года в стриминговом сервисе Netflix. Вместе с Праттом и Браун в ленте снялись Алан Тьюдик, Стэнли Туччи, Джонатан Ке Кван и другие.

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