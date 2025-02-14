Новая часть «Бриджит Джонс» вышла в онлайне в России

С сегодняшнего дня фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» можно посмотреть в онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Картина уже доступна для просмотра, её добавили в честь Дня Святого Валентина.

Сюжет новой части рассказывает о том, как Бриджит воспитывает двоих детей, переживает из-за возраста и снова стоит перед выбором — между харизматичным красавчиком Рокстером и заботливым учителем её детей Скоттом.

Рене Зеллвегер и Хью Грант вернулись к своим ролям, а Колин Фёрт появляется во флешбэках. Новых претендентов на сердце Бриджит сыграли Лео Вудалл, известный по проектам «Белый лотос» и «Один день», и Чиветель Эджиофор, сыгравший в «Докторе Стрэндже» и других лентах.