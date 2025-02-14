Большая часть россиян рада знакомиться со вторыми половинками в онлайн-играх
Поделиться
Интернет-магазин «Ситилинк» опубликовал результаты исследования, в котором говорится, что почти 50% россиян рассматривают многопользовательские игры как потенциальную площадку для знакомства со второй половинкой.
Опрос выявил, что большинство опрошенных проживает в Москве (43%) и Санкт-Петербурге (17%). Почти 44% участников с интересом относятся к знакомствам в онлайн-играх, а 25% из них уже заводили романтические отношения на таких платформах. Интересно, что впоследствии 7% респондентов вступили в брак благодаря знакомствам в играх.
Почти 80 опрошенных подчеркнули, что времяпровождение в онлайн-играх с партнёром помогает сплотиться и расслабиться.
Комментарии
- 14 февраля 2025
-
12:16
-
12:14
-
12:00
-
11:45
-
11:31
-
11:24
-
11:20
-
11:04
-
10:57
-
10:47
-
10:11
-
09:24
-
09:14
-
08:23
-
07:38
-
07:02
-
06:33
- 13 февраля 2025
-
22:43
-
22:33
-
21:18
-
20:59
-
20:31
-
19:55
-
19:30
-
18:55
-
18:20
-
17:32
-
17:06
-
17:05
-
16:44
-
15:59
-
15:43
-
14:57
-
14:32
-
14:04