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Большая часть россиян рада знакомиться со вторыми половинками в онлайн-играх

Большая часть россиян рада знакомиться со вторыми половинками в онлайн-играх
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Интернет-магазин «Ситилинк» опубликовал результаты исследования, в котором говорится, что почти 50% россиян рассматривают многопользовательские игры как потенциальную площадку для знакомства со второй половинкой.

Опрос выявил, что большинство опрошенных проживает в Москве (43%) и Санкт-Петербурге (17%). Почти 44% участников с интересом относятся к знакомствам в онлайн-играх, а 25% из них уже заводили романтические отношения на таких платформах. Интересно, что впоследствии 7% респондентов вступили в брак благодаря знакомствам в играх.

Почти 80 опрошенных подчеркнули, что времяпровождение в онлайн-играх с партнёром помогает сплотиться и расслабиться.

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