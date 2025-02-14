Начинается турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн

Сегодня, 14 февраля, стартует топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

Соревнование пройдёт в два этапа. В рамках первой стадии участники будут бороться в best-of-3 матчах по швейцарской системе. Восемь лучших команд пройдут в плей-офф, который представляет из себя single-elimination сетку с противостояниями до трёх побед и bo5 гранд-финалом.

Полный список команд PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2:

The MongolZ (Монголия);

FaZe Clan (Европа);

MOUZ (Европа);

Team Falcons (Европа);

paiN Gaming (Бразилия);

MIBR (Бразилия);

3DMAX (Франция);

Eternal Fire (Турция);

Complexity Gaming (США);

SAW (Португалия);

BIG (Германия);

FlyQuest (Австралия);

Astralis (Дания);

Wildcard (Северная Америка);

Virtus.pro (Россия) ;

; Imperial Female (Европа).

Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.