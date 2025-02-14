Начинается турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн
Сегодня, 14 февраля, стартует топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.
Соревнование пройдёт в два этапа. В рамках первой стадии участники будут бороться в best-of-3 матчах по швейцарской системе. Восемь лучших команд пройдут в плей-офф, который представляет из себя single-elimination сетку с противостояниями до трёх побед и bo5 гранд-финалом.
Полный список команд PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2:
- The MongolZ (Монголия);
- FaZe Clan (Европа);
- MOUZ (Европа);
- Team Falcons (Европа);
- paiN Gaming (Бразилия);
- MIBR (Бразилия);
- 3DMAX (Франция);
- Eternal Fire (Турция);
- Complexity Gaming (США);
- SAW (Португалия);
- BIG (Германия);
- FlyQuest (Австралия);
- Astralis (Дания);
- Wildcard (Северная Америка);
- Virtus.pro (Россия);
- Imperial Female (Европа).
Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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