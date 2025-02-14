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Турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2: формат, все участники, призовой фонд, даты проведения

Начинается турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн
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Сегодня, 14 февраля, стартует топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

Соревнование пройдёт в два этапа. В рамках первой стадии участники будут бороться в best-of-3 матчах по швейцарской системе. Восемь лучших команд пройдут в плей-офф, который представляет из себя single-elimination сетку с противостояниями до трёх побед и bo5 гранд-финалом.

Полный список команд PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2:

  • The MongolZ (Монголия);
  • FaZe Clan (Европа);
  • MOUZ (Европа);
  • Team Falcons (Европа);
  • paiN Gaming (Бразилия);
  • MIBR (Бразилия);
  • 3DMAX (Франция);
  • Eternal Fire (Турция);
  • Complexity Gaming (США);
  • SAW (Португалия);
  • BIG (Германия);
  • FlyQuest (Австралия);
  • Astralis (Дания);
  • Wildcard (Северная Америка);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Imperial Female (Европа).

Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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