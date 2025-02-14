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Расписание PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 на 14 февраля

Расписание первого дня PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 — VP против 3DMAX, девушки против EF
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Сегодня, 14 февраля, начинается престижный чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

В рамках открывающего дня соревнования состоится первый раунд швейцарской сетки. Все матчи пройдут в формате best-of-3.

Расписание PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 на 14 февраля, пятница:

  • 11:00. MOUZ (Европа) — BIG (Германия);
  • 11:00. 3DMAX (Франция) — Virtus.pro (Россия);
  • 14:00. FaZe Clan (Европа) — SAW (Португалия);
  • 14:00. Team Falcons (Европа) — FlyQuest (Австралия);
  • 17:00. The MongolZ (Монголия) — Complexity Gaming (США);
  • 17:00. MIBR (Бразилия) — Wildcard (Северная Америка);
  • 20:00. paiN Gaming (Бразилия) — Astralis (Дания);
  • 20:00. Eternal Fire (Турция) — Imperial Female (Европа).

Топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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