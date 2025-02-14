Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание первого дня PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 — VP против 3DMAX, девушки против EF

Сегодня, 14 февраля, начинается престижный чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

В рамках открывающего дня соревнования состоится первый раунд швейцарской сетки. Все матчи пройдут в формате best-of-3.

Расписание PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 на 14 февраля, пятница:

11:00. MOUZ (Европа) — BIG (Германия);

11:00. 3DMAX (Франция) — Virtus.pro (Россия) ;

; 14:00. FaZe Clan (Европа) — SAW (Португалия);

14:00. Team Falcons (Европа) — FlyQuest (Австралия);

17:00. The MongolZ (Монголия) — Complexity Gaming (США);

17:00. MIBR (Бразилия) — Wildcard (Северная Америка);

20:00. paiN Gaming (Бразилия) — Astralis (Дания);

20:00. Eternal Fire (Турция) — Imperial Female (Европа).

Топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.