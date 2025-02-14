Анонсированы семь топ-турниров по Dota 2 от FISSURE на 2027 год

Турнирный оператор FISSURE сообщил о проведении семи топовых чемпионатов по Dota 2 в 2027 году.

В анонсе не уточняется, что это будут за турниры. Однако можно предположить, что среди этих ивентов будут LAN-соревнования серии FISSURE PLAYGROUND и онлайн-чемпионаты FISSURE Universe.

График турниров по «Доте» от FISSURE на 2027 год:

25 января — 8 февраля;

18 марта — 29 марта;

28 апреля — 9 мая;

27 июня — 5 июля;

4 августа — 15 августа;

3 ноября — 15 ноября;

11 декабря — 28 декабря.

Представители организаторов уточнили, что в данные даты также входят медиадни и дни, необходимые для перелётов. FISSURE утверждает, что соревнования по Dota 2 — это одно из приоритетных направлений компании.