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Расписание турниров FISSURE по Dota 2 на 2027 год

Анонсированы семь топ-турниров по Dota 2 от FISSURE на 2027 год
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Турнирный оператор FISSURE сообщил о проведении семи топовых чемпионатов по Dota 2 в 2027 году.

В анонсе не уточняется, что это будут за турниры. Однако можно предположить, что среди этих ивентов будут LAN-соревнования серии FISSURE PLAYGROUND и онлайн-чемпионаты FISSURE Universe.

График турниров по «Доте» от FISSURE на 2027 год:

  • 25 января — 8 февраля;
  • 18 марта — 29 марта;
  • 28 апреля — 9 мая;
  • 27 июня — 5 июля;
  • 4 августа — 15 августа;
  • 3 ноября — 15 ноября;
  • 11 декабря — 28 декабря.

Представители организаторов уточнили, что в данные даты также входят медиадни и дни, необходимые для перелётов. FISSURE утверждает, что соревнования по Dota 2 — это одно из приоритетных направлений компании.

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