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Менеджер Team Spirit по «Доте» пропустит топ-турнир DreamLeague S25 по состоянию здоровья

Менеджер Team Spirit по «Доте» пропустит топ-турнир DreamLeague S25 по состоянию здоровья
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Менеджер Team Spirit Дмитрий Korb3n Белов не сможет находиться с командой во время топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.

Корбен, собравший чемпионский состав Team Spirit по «Доте», пропустит третий EPT-ивент этого сезона. По словам представителей «спиритов», по рекомендации врачей сотрудник клуба уходит в отпуск до полного восстановления. Когда именно менеджер воссоединится с командой и что повлияло на состояние его здоровья, не уточняется.

Топ-турнир DL S25 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта 2025 года. В рамках соревнования 16 команд со всего мира разыграют 20 440 EPT-очков и $ 1 млн призовых.

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