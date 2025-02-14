Боевик «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером вышел в онлайне

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера боевика «Ущелье». Ленту можно посмотреть с субтитрами на русском языке, но без дубляжа.

Согласно синопсису, двое высококлассных оперативников несут пост в сторожевых вышках, расположенных по разные стороны от большого и строго засекреченного ущелья. В нём таится неизвестное зло, которое может стать угрозой для человечества.

Вместе с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером, которые исполнили главные роли, в каст также вошли Сигурни Уивер, Уильям Хьюстон, Саманта Кохлан, Алессандро Гарсиа, Адам Скотт-Роули и другие. Кресло режиссёра занял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж», «Шесть демонов Эмили Роуз»).