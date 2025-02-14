Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером вышел в онлайне

Боевик «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером вышел в онлайне
Комментарии

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера боевика «Ущелье». Ленту можно посмотреть с субтитрами на русском языке, но без дубляжа.

Согласно синопсису, двое высококлассных оперативников несут пост в сторожевых вышках, расположенных по разные стороны от большого и строго засекреченного ущелья. В нём таится неизвестное зло, которое может стать угрозой для человечества.

Вместе с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером, которые исполнили главные роли, в каст также вошли Сигурни Уивер, Уильям Хьюстон, Саманта Кохлан, Алессандро Гарсиа, Адам Скотт-Роули и другие. Кресло режиссёра занял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж», «Шесть демонов Эмили Роуз»).

Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android