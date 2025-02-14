Появились стильные постеры с персонажами сериала «Нулевой день»

Netflix опубликовал постеры с героями сериала «Нулевой день». На них попали персонажи Роберта Де Ниро, Джесси Племонса, Лиззи Каплан и других актёров.

Постеры с персонажами сериала «Нулевой день»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сюжет расскажет, как бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса по всей стране и многочисленных человеческих жертв. В поисках правды герой вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.

Сериал выйдет 20 февраля в стриминговом сервисе Netflix. В первый сезон войдёт шесть эпизодов — все они станут доступны в день премьеры.