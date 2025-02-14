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Турнир BetBoom Rise of Legends Season 6 по Mobile Legends: Bang Bang: все участники, формат, даты проведения

Начинается турнир по MLBB с финалом в Москве — среди участников Team Spirit и Virtus.pro
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Сегодня, 14 февраля, начнётся турнир BetBoom Rise of Legends Season 6 по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 30 тыс.

Соревнование будет состоять из трёх этапов: группы, «последний шанс» и плей-офф. В групповой стадии восемь участников сыграют best-of-3 матчи в формате «каждый с каждым». Две лучшие команды попадут сразу в плей-офф, а оставшиеся составы продолжат борьбу в промежуточном этапе.

В рамках «последнего шанса» шесть коллективов сразятся в формате hybrid elimination, откуда в финальную стадию пройдут ещё два ростера. Все серии — это best-of-5 противостояния.

Наконец, плей-офф на четыре команды, который состоится в LAN-формате в Москве в период с 22 по 23 марта. Здесь сильнейшие коллективы нашего региона в условиях double-elimination сетки определят, кто заслуживает звание чемпиона. Четвертьфиналы — bo3, полуфиналы — bo5, гранд-финал — bo7.

Полный список команд BB RoL S6 по MLBB:

  • Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
  • Insilio (Россия) — прямое приглашение;
  • Verso Time (Россия) — прямое приглашение;
  • FORZE Esports (Россия) — прямое приглашение;
  • Virtus.pro (Россия) — прямое приглашение;
  • Iggers Team (Россия) — прямое приглашение;
  • Winter Arc (Россия) — победитель закрытой квалификации;
  • Flips Style (Россия) — победитель закрытой квалификации.

Турнир BB RoL пройдёт в период с 14 февраля по 23 марта 2025 года. В рамках ивента восемь российских команд разыграют призовой фонд в размере $ 30 тыс., а лучший игрок соревнования дополнительно получит ещё $ 1,5 тыс.

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