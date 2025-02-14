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Вышел трейлер мультфильма «200% Волк» — это сиквел «100% Волк»

Вышел трейлер мультфильма «200% Волк» — это сиквел «100% Волк»
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Авторы мультфильма «200% Волк» опубликовали его свежий трейлер. В ролике показали главных героев и различные события, с которыми они сталкиваются.

Сюжет картины расскажет о том, как пудель Фредди Люпин мечтает стать волком, но те смеются над ним, полагая, что собака никогда не сможет совершать героические поступки. Однажды Фредди загадал желание, и на Землю прилетел озорной лунный дух, который рассказал, что Земля и Луна должны скоро столкнуться и только пудель может помочь предупредить катастрофу.

Первый фильм франшизы, «100% Волк», дебютировал в прокате в 2021 году. Премьера второй части в российских кинотеатрах ожидается 20 марта.

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