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Вышел трейлер романтической комедии «Три плюс три» — премьера весной

Вышел трейлер романтической комедии «Три плюс три» — премьера весной
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START, Okko и СТС опубликовали первый тизер романтической комедии «Три плюс три». Премьера шоу состоится этой весной, однако точную дату пока не называют.

Сюжет расскажет о том, что произойдёт, когда трое мужчин из одной семьи влюбятся в трёх женщин из другой. Смогут ли они, такие разные, принять друг друга со всеми противоречиями и взглядами на мир и жить в согласии? На эти вопросы авторы и постараются ответить.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START, Okko и CТС.

Режиссёром проекта выступил Дмитрий Грибанов, а главные роли исполнили Владислав Ветров («Последний богатырь. Наследие»), Елена Николаева («Лихие»), Ольга Хохлова («Лада Голд»), Алексей Розин («Дино»), Вадим Соснин («Молот ведьм») и Александра Соловьёва («Фарма»).

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