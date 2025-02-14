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«Почему они так выглядят?» Зрители в ужасе от жителей деревни в фильме «Minecraft в кино»

«Почему они так выглядят?» Зрители в ужасе от жителей деревни в фильме «Minecraft в кино»
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12 февраля компания Warner Bros. опубликовала новый тизер фильма «Minecraft в кино» — экранизации одной из самых популярных видеоигр в мире. Одним из самых обсуждаемых кадров стал первый взгляд на жителей деревни, которые напоминают одновременно человека и свинью.

Спустя сутки после выхода ролика противоречивый кадр собрал более 11 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска в паблике Discussing Film. Пользователи недоумевают, как подобное изображение вообще попало в трейлер, и в очередной раз заявляют, что экранизацию стоило делать в формате мультипликации, а не с живыми актёрами.

Пост с первым взглядом на жителей деревни в X

Пост с первым взглядом на жителей деревни в X

Фото: X

Что пишут зрители о деревенских жителях в фильме «Minecraft в кино»

Почему они так выглядят? Это ужасно.
Трейлер выглядит даже хуже, чем я мог себе представить. По какой-то причине мне казалось, что это будет хороший фильм.
Это мог быть хороший анимационный фильм, но нет, это обязательно должен быть монстр, сделанный на зелёном экране.
Им нужно отложить фильм, как было с «Соником», переделать его, а затем выпустить. Если они этого не сделают, экранизация провалится в пух и прах.
Этого кадра было бы достаточно, чтобы шестилетний я страдал от ночных кошмаров целые месяцы.

Премьера фильма «Minecraft в кино» состоится 4 апреля 2025 года. Главные роли в ленте сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»).

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