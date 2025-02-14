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Что нужно знать про обновление 3.1 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

Студия HoYoverse провела традиционную прямую трансляцию перед выходом новой версии своей игры Honkai: Star Rail. Разработчики показали основные детали патча 3.1, а также раздали фанатам промокоды на ресурсы.

Версия 3.1 для Honkai: Star Rail продолжит историю новой планеты Амфореус, добавив локации для исследования и новых играбельных персонажей. Обновление станет доступно в среду, 26 февраля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Noxxis Gaming. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи — Мидей и Трибби

После выхода версии игрокам станут доступны два следующих играбельных персонажа, которых уже можно было встретить в ходе сюжетных заданий на Амфореусе.

Мидей — пятизвёздочный герой пути разрушения (универсальный урон), атакующий мнимой стихией. Основной механикой станет потеря собственного здоровья, что позволит ему атаковать сильнее;

Трибби — персонаж пути гармонии (баффы для союзников), тип урона — квантовый, редкость — пять звёзд. В бою не только увеличивает урон команды, но и снижает защиту врагов.

Оба героя появятся во временных прыжках в ходе обновления, после чего несколько следующих месяцев получить их будет невозможно.

Мидей в Honkai Star Rail Фото: HoYoverse

Баннеры Honkai Star Rail 3.1

Как и обычно, прыжки события будут разделены на две половины по три недели:

первая половина — Трибби и реран Юньли. Также можно будет получить четырёхзвёздочных Рысь, Хук и Гуйнайфэнь;

вторая половина — баннеры Мидея и Хохо (повтор), плюс четырёхзвёздочные Арлан, Сюэи и Наташа.

Параллельно с баннерами персонажей также будет доступен оружейный баннер с их сигнатурным снаряжением, включая новые конусы Трибби и Мидея.

Фото: HoYoverse

Новый контент

Основными событиями в 3.1 будут следующая глава основного сюжета и новые локации для исследования. В новых областях Амфореуса игроки также встретят новых врагов.

Вместе с этим по ходу версии будут доступны несколько временных событий:

главный ивент — обновление Расширяющейся Вселенной в стилистике новой планеты;

сюжетный квест «Экспертиза подлинности в священном городе»;

событие с питомцами;

логин-ивент на 10 круток для ивентового баннера.

По ходу трансляции разработчики также показали ряд промокодов с наградами для игроков — они доступны в материале по ссылке.