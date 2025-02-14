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Промокоды Honkai Star Rail 3.1 (Хонкай Стар Рейл) от 14 февраля — как бесплатно получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.1 — по 300 звёздного нефрита бесплатно
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Сегодня, 14 февраля, разработчики Honkai: Star Rail провели прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления игры. Помимо деталей версии 3.1, авторы проекта показали три промокода.

По каждому из них можно получить звёздный нефрит (донатную валюту) и какой-то внутриигровой ресурс.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.1 от 14 февраля:

  • 7A324EYX6SHT — 100 звёздного нефрита и 50 000 кредитов;
  • 4A2KLEHFPBGF — 100 звёздного нефрита и 5 путеводителей путешественника;
  • DB22LWYXPSY3 — 100 звёздного нефрита и 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы необходимо до 18:59 мск 15 февраля.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

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