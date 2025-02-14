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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel
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В середине февраля начались съёмки второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Производство вновь идёт в Нью-Йорке, а к режиссуре вернулись Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, работавшие над вторым сезоном «Локи». Сколько продлятся съёмки шоу, неизвестно.

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Первый сезон сериала стартует уже 4 марта в онлайн-кинотеатре Disney+, в него войдёт девять эпизодов. Ранее в Marvel заявили, что перезапуск шоу получился даже более кровавым, чем оригинальный сериал от Netflix.

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