Диего Марадона вернулся в EA Sports FC 25 — его карточки не было в игре три года

14 февраля для EA Sports FC 25 вышло важное обновление — в игру добавили легендарного аргентинского нападающего Диего Марадону. Карточка с игроком доступна в режиме Ultimate Team с рейтингом 77 — её можно улучшить сразу в трёх направлениях.

Так, футболиста можно сделать чистым нападающим с золотыми перками «Удар щёчкой» и «Мощный удар», превратить в атакующего полузащитника с золотыми «Разрезающим пасом» и «Ударом щёчкой» или сделать фланговым нападающим с «Техничностью» и «Ударом щёчкой».

Пути развития карточки Диего Марадоны в EA Sports FC 25 Фото: Fut Sheriff в соцсети X

Марадона был одной из первых «легенд» в серии FIFA. Однако в марте 2022 года его карточка пропала из наборов — проблема была вызвана неопределённостью с авторскими правами. Разработчики купили лицензию у экс-менеджера аргентинца, который не смог доказать, что у него были законные полномочия на это.

В итоге футболиста не было в игре почти три года. Лишь перед релизом EA Sports FC 25 стали появляться слухи, что все правовые нюансы улажены — и теперь Марадона снова доступен в футбольном симуляторе.