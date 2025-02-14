Стартовал третий сезон драматического сериала «Шершни»

14 февраля состоялась премьера первых двух эпизодов драматического сериала «Шершни». Серии уже доступны для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

В продолжении группа переживает тяжёлую утрату Натали и сталкивается с новыми тайнами загадочного острова. К главным ролям вернутся Мелани Лински и Софи Нелисс, Тони Сайпресс и Джасмин Савой Браун, а также другие актёры.

В третий сезон шоу войдёт 10 эпизодов. Премьера финала состоится 13 апреля.