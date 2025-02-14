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Вышел трейлер драматического сериала Ransom Canyon от Netflix

Вышел трейлер драматического сериала Ransom Canyon от Netflix
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Netflix опубликовала дебютный трейлер драматического сериала Ransom Canyon. В ролике показали центральных героев шоу, завораживающие пейзажи и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект описывается как наполненный романтикой и семейными драмами современная вестерн-сага. История рассказывает о переплетённых жизнях трёх семей, занимающихся скотоводством.

В актёрский состав вошли Минка Келли, Джош Дюамель, Лиззи Грин, Татанка Минс, Оуэн Мэкен, Марианли Техада, Гарретт Вэрэйнг, Джек Шумахер, Джастин Джонсон и другие. Шоураннером выступила Аманда Марсалис («Больница Питт»).

Шоу стартует 17 апреля в стриминговом сервисе Netflix. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

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