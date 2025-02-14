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Фильм о Глиноликом из DC будет «трагичным хоррор-триллером» — СМИ

Фильм о Глиноликом из DC будет «трагичным хоррор-триллером» — СМИ
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Журналисты издания Deadline поделились свежими деталями о грядущем фильме о Глиноликом из DC. Отмечается, что будущая лента станет «трагичным хоррор-триллером». Также ожидается, что герой картины не будет изображён в образе злодея, каким он известен в канонической вселенной Бэтмена.

Сценаристом проекта о Глиноликом выступает Майк Флэнаган — режиссёр высокооценённых шоу Netflix вроде «Призраков дома на холме», «Полуночной мессы», «Клуба полуночников» и других. Кресло продюсера занял Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Другие детали пока не раскрываются.

Премьера ленты состоится 11 сентября 2026 года.

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