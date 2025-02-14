Virtus.pro проиграла стартовый матч на топ-турнире PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2

Российская Virtus.pro завершила первый матч в рамках топ-турнира PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2.

В открывающем матче первой стадии соревнования «медведи» встретились с французской 3DMAX. VP одержала победу на первой карте, однако проиграла две следующие игры. На решающей карте Dust 2 команде из России не хватило всего одного раунда, чтобы вывести матч на «допы».

Проиграв первую серию, Virtus.pro попала в пул команд со счётом 0:1, где также находится немецкая BIG. Что касается 3DMAX, коллектив на один шаг приблизился к выходу в плей-офф чемпионата.

Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.