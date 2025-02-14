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Aurora Gaming подписала состав по MLBB с россиянками

Aurora Gaming подписала состав по MLBB с россиянками
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Киберспортивный клуб Aurora Gaming анонсировал женский состав по игре Mobile Legends: Bang Bang. Информация появилась в социальных сетях организации.

Новый ростер под руководством бывшего про-игрока Дмитрия Biggesttt Шишкина будет называться AURORA Avalanche.

Состав AURORA Avalanche по MLBB:

  • Милана Makima Новосёлова;
  • Соня Sonjjqkke Ованесян;
  • Ксения Renn Авдеева;
  • Карина maybe. Сундукова;
  • София kuwejo Коршунова;
  • Екатерина kunayo Осипова (замена);
  • Дмитрий Biggesttt Шишкин (тренер).

Это второй ростер по MLBB у сербского клуба. В 2024 году Aurora Gaming подписала мужской состав, состоящий из филиппинцев. В рамках чемпионата M6 World Championship «Аврора» заняла 12-14-е место.

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