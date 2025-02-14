Aurora Gaming подписала состав по MLBB с россиянками
Киберспортивный клуб Aurora Gaming анонсировал женский состав по игре Mobile Legends: Bang Bang. Информация появилась в социальных сетях организации.
Новый ростер под руководством бывшего про-игрока Дмитрия Biggesttt Шишкина будет называться AURORA Avalanche.
Состав AURORA Avalanche по MLBB:
- Милана Makima Новосёлова;
- Соня Sonjjqkke Ованесян;
- Ксения Renn Авдеева;
- Карина maybe. Сундукова;
- София kuwejo Коршунова;
- Екатерина kunayo Осипова (замена);
- Дмитрий Biggesttt Шишкин (тренер).
Это второй ростер по MLBB у сербского клуба. В 2024 году Aurora Gaming подписала мужской состав, состоящий из филиппинцев. В рамках чемпионата M6 World Championship «Аврора» заняла 12-14-е место.
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