Aurora Gaming подписала состав по MLBB с россиянками

Киберспортивный клуб Aurora Gaming анонсировал женский состав по игре Mobile Legends: Bang Bang. Информация появилась в социальных сетях организации.

Новый ростер под руководством бывшего про-игрока Дмитрия Biggesttt Шишкина будет называться AURORA Avalanche.

Состав AURORA Avalanche по MLBB:

Милана Makima Новосёлова;

Соня Sonjjqkke Ованесян;

Ксения Renn Авдеева;

Карина maybe. Сундукова;

София kuwejo Коршунова;

Екатерина kunayo Осипова (замена);

Дмитрий Biggesttt Шишкин (тренер).

Это второй ростер по MLBB у сербского клуба. В 2024 году Aurora Gaming подписала мужской состав, состоящий из филиппинцев. В рамках чемпионата M6 World Championship «Аврора» заняла 12-14-е место.