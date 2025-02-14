Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Китайская лента «Нэчжа 2» может стать самым кассовым мультфильмом в истории

Китайская лента «Нэчжа 2» может стать самым кассовым мультфильмом в истории
Комментарии

8 февраля в мировом кинематографе состоялось знаковое событие. Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» заработал в местном прокате $ 1 млрд всего за 11 дней проката.

На текущий момент сборы анимационной ленты уже превысили $ 1,37 млрд — она обошла «Братьев Супер Марио в кино» ($ 1,36 млрд). Аналитики ожидают, что в ближайшее время «Нэчжа 2» может стать самым кассовым мультфильмом в истории, обойдя «Головоломку 2» с её сборами в $ 1,69 млрд.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.

Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android