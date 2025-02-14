Китайская лента «Нэчжа 2» может стать самым кассовым мультфильмом в истории

8 февраля в мировом кинематографе состоялось знаковое событие. Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» заработал в местном прокате $ 1 млрд всего за 11 дней проката.

На текущий момент сборы анимационной ленты уже превысили $ 1,37 млрд — она обошла «Братьев Супер Марио в кино» ($ 1,36 млрд). Аналитики ожидают, что в ближайшее время «Нэчжа 2» может стать самым кассовым мультфильмом в истории, обойдя «Головоломку 2» с её сборами в $ 1,69 млрд.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.