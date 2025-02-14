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Видеокарта RTX 5070 выйдет 5 марта

Видеокарта RTX 5070 выйдет 5 марта
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На официальном сайте NVIDIA появилась информация о старте продаж видеокарт RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Как и сообщали инсайдеры, первый графический ускоритель действительно выйдет 20 февраля, однако выпуск второго компания отложила до 5 марта.

Эксперты предполагают, что NVIDIA пошла на такой шаг, чтобы подорвать старт продаж Radeon RX 9070 и 9070 XT от AMD. Напомним, конкурент «зелёных» выпустит свои видеокарты уже 6 марта.

Характеристики RTX 5070 Ti

  • CUDA-ядер: 8960
  • Число потоковых процессоров: 70
  • Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR7 (896 Гбайт/с)
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Энергопотребление: 300 Вт
  • Цена: $ 749.

В дальнейшем NVIDIA также выпустит и другие модели линейки RTX 5000: чипы RTX 5060, RTX 5060 Ti, RTX 5050 и RTX 5050 Ti.

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