Видеокарта RTX 5070 выйдет 5 марта
На официальном сайте NVIDIA появилась информация о старте продаж видеокарт RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Как и сообщали инсайдеры, первый графический ускоритель действительно выйдет 20 февраля, однако выпуск второго компания отложила до 5 марта.
Эксперты предполагают, что NVIDIA пошла на такой шаг, чтобы подорвать старт продаж Radeon RX 9070 и 9070 XT от AMD. Напомним, конкурент «зелёных» выпустит свои видеокарты уже 6 марта.
Характеристики RTX 5070 Ti
- CUDA-ядер: 8960
- Число потоковых процессоров: 70
- Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR7 (896 Гбайт/с)
- Разрядность шины: 256 бит
- Энергопотребление: 300 Вт
- Цена: $ 749.
В дальнейшем NVIDIA также выпустит и другие модели линейки RTX 5000: чипы RTX 5060, RTX 5060 Ti, RTX 5050 и RTX 5050 Ti.
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