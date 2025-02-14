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В YouTube Shorts появится ИИ-генерация видео

В YouTube Shorts появится ИИ-генерация видео
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На видеохостинге YouTube появится ИИ-функция, позволяющая генерировать короткие ролики и выкладывать из в разделе Shorts. Инструмент получил название YouTube Dream Screen — он создан на базе модели Google Veo 2.

Ранее данная функция работала с ограничениями, позволяя использовать ролики от ИИ только в качестве фона. Однако теперь контентмейкеры могут выкладывать полностью сгенерированные видео.

Для этого нужно активировать камеру в Shorts, запустить функцию Dream Screen, открыть панель выбора медиафайлов и нажать на кнопку «Создать». После этого пользователь может ввести текстовое описание будущего ролика.

Функцию интегрируют в YouTube Shorts, которая появится на этой неделе. Воспользоваться ею смогут жители США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Позже фича также станет доступна и в других странах, однако точная дата пока неизвестна.

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