Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Йеннифэр и Геральт — россияне назвали самых сексуальных персонажей из игр

Представители сервиса CDEK.Shopping провели опрос среди россиян ко Дню святого Валентина. Его целью было выяснить, каких персонажей из видеоигр жители страны считают самыми сексуальными. В тройку лидеров мужчин вошли Йеннифер, Лара Крофт и Трисс Меригольд.

Мужской рейтинг

Йеннифер (The Witcher) Лара Крофт (Tomb Raider) Трисс Меригольд (The Witcher) Трейсер (Overwatch) Элой (Horizon Zero Dawn).

Девушки также назвали самых сексуальных героев. В их тройку любимчиков вошли Геральт, Капитан Шепард и Джоэл Миллер.

Женский рейтинг

Геральт (The Witcher) Капитан Шепард (Mass Effect) Джоэл Миллер (The Last of Us) Кратос (God of War) Джонни Сильверхенд (Cyberpunk 2077).

Ко всему прочему, 37,4% респондентов выразили мнение, что видеоигры негативно влияют на романтические отношения.