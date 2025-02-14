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Мультфильм «Догмен: Пушистая справедливость» выйдет в онлайне 18 февраля

Мультфильм «Догмен: Пушистая справедливость» выйдет в онлайне 18 февраля
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Мультфильм «Догмен: Пушистая справедливость» выйдет в онлайне уже 18 февраля — в этот день его смогут посмотреть все желающие в интернете. Анимационная лента будет доступна для просмотра в стриминговых сервисах Disney+, Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других.

Согласно синопсису, когда офицер полиции Найт и его пёс Грег оказываются в эпицентре взрыва, спасти их удаётся, лишь пересадив человеку голову собаки. Так на свет появляется Догмен — наполовину собака, наполовину человек.

За время проката лента заработала в мировом прокате $ 68 млн. Для достижения такого результата мультфильму понадобилось две недели.

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