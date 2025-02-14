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Опубликованы первые кадры из четвёртого сезона сериала «Бриджертоны» от Netflix

Опубликованы первые кадры из четвёртого сезона сериала «Бриджертоны» от Netflix
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Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первые кадры из четвёртого сезона исторического сериала «Бриджертоны» про высшее общество Лондона начала XIX века. На них оказались изображены центральные герои продолжения в карнавальных масках.

Четвёртый сезон будет посвящён второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны, также шоу получило спин-оффы.

Когда выйдет четвёртый сезон сериала, пока неизвестно.

Первые кадры

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

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