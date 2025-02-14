Вышел сборник ремастеров трёх классических частей Tomb Raider

14 февраля состоялся релиз Tomb Raider IV-VI Remastered — сборника ремастеров трёх последних классических частей Tomb Raider. Коллекция уже доступна для покупки на ПК (через Steam, EGS и GOG), PS4, PS5 и Nintendo Switch.

Видео доступно на YouTube-канале Aspyr Media. Права на видео принадлежат Aspyr Media.

Ремастеры игр получили улучшенную графику, возможность переключения на оригинальную, переработанное управление, фоторежим, возможность пропуска кат-сцен, новые анимации и ряд других преимуществ. Также коллекция включает в себя по одному дополнению для каждой части.

Разработкой сборника занималась команда Aspyr Media, которая в 2024 году выпустила первую часть коллекции ремастеров под названием Tomb Raider I-III Remastered.