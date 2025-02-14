Вышел новый тизер ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер — премьера 21 марта

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Компания Disney опубликовала новый тизер ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли. В видео авторы показали семь гномов, злую королеву и красивые локации.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Ремейк «Белоснежки» расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Первый трейлер фильма зрители приняли крайне негативно. Аудитория считает, что ленте не нужна современная адаптация, обвиняют Disney в навязывании актуальных трендов и в негативном ключе сравнивают картину с недавним ремейком «Русалочки».

Премьера ремейка в мировом прокате состоится уже 21 марта.