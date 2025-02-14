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Новый «Капитан Америка» выйдет в России только 27 февраля из-за «Красного шёлка»

Новый «Капитан Америка» выйдет в России только 27 февраля из-за «Красного шёлка»
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14 февраля в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» — 35-й картины в киновселенной Marvel. Лента вышла в том числе в странах СНГ — в Казахстане картину можно было посмотреть уже 13-го числа в русском дубляже.

Однако в России фильм начнут показывать только с 27 февраля. Как сообщает телеграм-канал CINEMAPLEX, такая ситуация сложилась из-за компании «НМГ Кинопрокат». Прокатчик «порекомендовал» отечественным киносетям отложить премьеру нового блокбастера Marvel, поскольку 20-го числа стартовали показы исторической ленты «Красный шёлк» с Милошем Биковичем.

Отмечается, что условие меморандума является «обязательным для исполнения». Кинотеатры попросили в добровольно-принудительном порядке воздержаться от демонстрации «Капитана Америка» до 26 февраля включительно.

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