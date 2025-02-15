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Магнус Карлсен стал вторым шахматистом Team Liquid

Магнус Карлсен стал вторым шахматистом Team Liquid
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Киберспортивный клуб Team Liquid подписал норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Норвежец стал вторым шахматистом, который будет выступать под тегом «жидких». Первым Team Liquid подписала американского гроссмейстера Фабиано Каруано, занимающего второе место в рейтинге ФИДЕ после самого Магнуса.

Оба игрока выступят на февральском турнире Chessable Masters 2025. Это первое отборочное соревнование к престижному чемпионату EWC 2025, который состоится в Саудовской Аравии этим летом.

Стоит отметить, что, кроме этого, Карлсен также является амбассадором турнира по шахматам, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025.

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