«Молодёжка» NAVI и Nigma Galaxy прошли на топ-турнир PGL Wallachia S4 по «Доте»

Завершились закрытые отборочные к топ-турниру PGL Wallachia Season 4 по Dota 2 в Западной и Восточной Европе.

В финале региональных отборов Западной Европы столкнулись Nigma Galaxy и Team Secret. Команда под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми отдала первую карту коллективу Клемента Puppey Иванова, но забрала следующие три игры, завершив матч в свою пользу и заработав слот на LAN-ивенте.

Состав Nigma Galaxy по «Доте»:

Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь (замена);

Саид SumaiL Самаил Хассан;

Тони No!ob Ассаф;

Омар OmaR Муграби;

Марун GH Мерхей;

Куро KuroKy Салехи Тахасоми (тренер).

В это же время в нашем регионе в решающем матче столкнулись два состава украинского клуба Natus Vincere. В итоге победу одержал молодёжный ростер «рождённых побеждать». Так, NAVI Junior обыграла NAVI со счётом 3:2 и гарантировала себе возможность выступления на турнире в Румынии.

Состав NAVI Junior по «Доте»:

Тарас gotthejuice Линников;

Артём Niku Бачкур;

Юрий pma Проц;

Бакыт Zayac Эмилжанов;

Станислав Riddys Митрошкин.

Чемпионат PGL Wallachia S4 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 27 апреля в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.