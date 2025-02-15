Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Молодёжка» NAVI и Nigma Galaxy прошли на топ-турнир PGL Wallachia S4 по «Доте»

«Молодёжка» NAVI и Nigma Galaxy прошли на топ-турнир PGL Wallachia S4 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились закрытые отборочные к топ-турниру PGL Wallachia Season 4 по Dota 2 в Западной и Восточной Европе.

В финале региональных отборов Западной Европы столкнулись Nigma Galaxy и Team Secret. Команда под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми отдала первую карту коллективу Клемента Puppey Иванова, но забрала следующие три игры, завершив матч в свою пользу и заработав слот на LAN-ивенте.

Состав Nigma Galaxy по «Доте»:

  • Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь (замена);
  • Саид SumaiL Самаил Хассан;
  • Тони No!ob Ассаф;
  • Омар OmaR Муграби;
  • Марун GH Мерхей;
  • Куро KuroKy Салехи Тахасоми (тренер).

В это же время в нашем регионе в решающем матче столкнулись два состава украинского клуба Natus Vincere. В итоге победу одержал молодёжный ростер «рождённых побеждать». Так, NAVI Junior обыграла NAVI со счётом 3:2 и гарантировала себе возможность выступления на турнире в Румынии.

Состав NAVI Junior по «Доте»:

  • Тарас gotthejuice Линников;
  • Артём Niku Бачкур;
  • Юрий pma Проц;
  • Бакыт Zayac Эмилжанов;
  • Станислав Riddys Митрошкин.

Чемпионат PGL Wallachia S4 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 27 апреля в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
«Молодёжка» NAVI и Nigma Galaxy прошли на топ-турнир по Dota 2 в США
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android