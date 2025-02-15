«Молодёжка» NAVI и Nigma Galaxy прошли на топ-турнир PGL Wallachia S4 по «Доте»

Завершились закрытые отборочные к топ-турниру PGL Wallachia Season 4 по Dota 2 в Западной и Восточной Европе.
В финале региональных отборов Западной Европы столкнулись Nigma Galaxy и Team Secret. Команда под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми отдала первую карту коллективу Клемента Puppey Иванова, но забрала следующие три игры, завершив матч в свою пользу и заработав слот на LAN-ивенте.
Состав Nigma Galaxy по «Доте»:
- Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь (замена);
- Саид SumaiL Самаил Хассан;
- Тони No!ob Ассаф;
- Омар OmaR Муграби;
- Марун GH Мерхей;
- Куро KuroKy Салехи Тахасоми (тренер).
В это же время в нашем регионе в решающем матче столкнулись два состава украинского клуба Natus Vincere. В итоге победу одержал молодёжный ростер «рождённых побеждать». Так, NAVI Junior обыграла NAVI со счётом 3:2 и гарантировала себе возможность выступления на турнире в Румынии.
Состав NAVI Junior по «Доте»:
- Тарас gotthejuice Линников;
- Артём Niku Бачкур;
- Юрий pma Проц;
- Бакыт Zayac Эмилжанов;
- Станислав Riddys Митрошкин.
Чемпионат PGL Wallachia S4 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 27 апреля в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.