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Расписание матчей PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 на 15 февраля

Расписание второго дня PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 — VP против COL, девушки против MIBR
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Сегодня, 15 февраля, продолжится первая стадия топ-турнира PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

В рамках второго дня состоятся best-of-3 матчи второго раунда швейцарской системы. Команды, победившие в первом раунде, будут играть друг с другом, а проигравшие будут бороться между собой.

Расписание игр PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 на 15 февраля, суббота:

1-0

  • 11:00. MOUZ (Европа) — 3DMAX (Франция);
  • 14:00. The MongolZ (Монголия) — Wildcard (Северная Америка);
  • 17:00. FaZe Clan (Европа) — Eternal Fire (Турция);
  • 20:00. Team Falcons (Европа) — paiN Gaming (Бразилия).

0-1

  • 11:00. BIG (Германия) — FlyQuest (Австралия);
  • 14:00. Complexity Gaming (США) — Virtus.pro (Россия);
  • 17:00. MIBR (Бразилия) — Imperial Female (Европа);
  • 20:00. SAW (Португалия) — Astralis (Дания).

Топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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