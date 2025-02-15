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Расписание второго дня PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 — VP против COL, девушки против MIBR

Сегодня, 15 февраля, продолжится первая стадия топ-турнира PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

В рамках второго дня состоятся best-of-3 матчи второго раунда швейцарской системы. Команды, победившие в первом раунде, будут играть друг с другом, а проигравшие будут бороться между собой.

Расписание игр PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 на 15 февраля, суббота:

1-0

11:00. MOUZ (Европа) — 3DMAX (Франция);

14:00. The MongolZ (Монголия) — Wildcard (Северная Америка);

17:00. FaZe Clan (Европа) — Eternal Fire (Турция);

20:00. Team Falcons (Европа) — paiN Gaming (Бразилия).

0-1

11:00. BIG (Германия) — FlyQuest (Австралия);

14:00. Complexity Gaming (США) — Virtus.pro (Россия) ;

; 17:00. MIBR (Бразилия) — Imperial Female (Европа);

20:00. SAW (Португалия) — Astralis (Дания).

Топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.