Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители сдержанно приняли фильм «Капитан Америка: Новый мир» от Marvel

Зрители сдержанно приняли фильм «Капитан Америка: Новый мир» от Marvel
Аудио-версия:
Комментарии

14 февраля в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» — 35-й картины в киновселенной Marvel. Увидеть ленту и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые оценили картину крайне сдержанно. К примеру, на агрегаторе CinemaScore блокбастер получил от зрителей рейтинг B- — это самый низкооценённый фильм про Капитана Америку. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Напомним, «Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в красного Халка.

Премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» в кинотеатрах России состоится 27 февраля.

Материалы по теме
Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025
Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android