Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда хоррора «Максин XXX» Миа Гот сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

Звезда хоррора «Максин XXX» Миа Гот сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Variety, актриса Миа Гот сыграет в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Актриса известна массовому зрителю по ролям в фильмах «Максин XXX» и «Пэрл». Какая именно роль досталась Гот, пока не раскрывается.

Напомним, вместе с ней в ленте снимутся Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Джесси Гарсиа, Уилл Юн Ли, Джон Бернтал и Бенни Сэфди, сыгравший в «Оппенгеймере».

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Фильм расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера.

Материалы по теме
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android