Звезда хоррора «Максин XXX» Миа Гот сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

Как сообщают журналисты издания Variety, актриса Миа Гот сыграет в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Актриса известна массовому зрителю по ролям в фильмах «Максин XXX» и «Пэрл». Какая именно роль досталась Гот, пока не раскрывается.

Напомним, вместе с ней в ленте снимутся Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Джесси Гарсиа, Уилл Юн Ли, Джон Бернтал и Бенни Сэфди, сыгравший в «Оппенгеймере».

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Фильм расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера.