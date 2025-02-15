В Netflix уверены, что «Оппенгеймер» был бы успешен даже в онлайн-кинотеатрах

Директор по маркетингу Netflix Бела Баджария пообщалась с журналистами издания Puck. В ходе разговора речь зашла о биографическом фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

По словам Баджарии, лента бы оказала такое же культурное влияние, если бы она была эксклюзивом стримингового сервиса Netflix.

Мы бы сделали потрясающий отборочный кинотеатральный прогон. Очевидно, что фильм посмотрели бы и так много людей.

Напомним, картина рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. «Оппенгеймер» заработал в мировом прокате больше $ 957 млн, что позволило ему войти в тройку самых кассовых фильмов 2023 года.

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась в июле 2023 года.