Мультфильм «Элио» от авторов «Головоломки» отложили до 20 июня

Мультфильм «Элио» от студии Pixar («Головоломка», «Истории игрушек») отложили до 20 июня. Изначально анимационная лента должна была выйти на неделю раньше, 13-го числа. Причина сдвига даты премьеры неизвестна.

Лента расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.