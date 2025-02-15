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Мультфильм «Элио» от авторов «Головоломки» отложили до 20 июня

Мультфильм «Элио» от авторов «Головоломки» отложили до 20 июня
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Мультфильм «Элио» от студии Pixar («Головоломка», «Истории игрушек») отложили до 20 июня. Изначально анимационная лента должна была выйти на неделю раньше, 13-го числа. Причина сдвига даты премьеры неизвестна.

Лента расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.

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