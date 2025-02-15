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Звезда «Шершней» Софи Тэтчер сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» — СМИ

Звезда «Шершней» Софи Тэтчер сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» — СМИ
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Как сообщает издания Deadline, звезда «Шершней» Софи Тэтчер ведёт переговоры об участии во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Актриса претендует на роль миссис Смит, однако, по словам журналистов, окончательное решение ещё не принято.

Ранее СМИ сообщили, что в продолжении шпионского сериала от Amazon сыграет российский актёр Марк Эйдельштейн. Ему достанется роль мистера Смита.

В первом сезоне роли Джона и Джейн сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Сам сериал приняли положительно, хоть и отмечали, что вряд ли какое-то шоу или новый фильм превзойдёт оригинал с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

Премьера шпионской комедии состоялась в феврале в стриминговом сервисе Prime Video. В первый сезон вошло восемь эпизодов.

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