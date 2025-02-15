Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комединый хоррор Send Help Сэма Рэйми выйдет 30 января 2026 года

Комединый хоррор Send Help Сэма Рэйми выйдет 30 января 2026 года
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Variety, премьера комедийного хоррора Send Help Сэма Рэйми (трилогия «Человек-паук», трилогия «Зловещие мертвецы») состоится 30 января 2026 года. Будущая картина режиссёра описывается как смесь «Мизери» и «Изгоя».

Картина расскажет о Линде и её раздражающем боссе Брэдли. Во время делового полета их самолёт терпит крушение на острове и только им двоим удаётся уцелеть. Линда обладает навыками выживания, а значит, она — единственная надежда Брэдли остаться в живых.

Главные роли в фильме исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О'Браен («Бегущий в лабиринте») и Деннис Хейсберт («24 часа»). Сценаристами выступили Скотт Бек и Брайан Вудс, работавшие над серией хорроров «Тихое место».

Материалы по теме
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android