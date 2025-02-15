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У авторов Marvel Rivals пока нет планов на режим «против ботов»

У авторов Marvel Rivals пока нет планов на режим «против ботов»
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Продюсер сетевого экшена Marvel Rivals Вайконг Ву пообщался с журналистами издания IGN. В ходе разговора разработчик заявил, что у команды пока нет планов на добавление режима «против ботов» в тайтл.

По словам продюсера, коллектив экспериментирует с игровыми режимами, поэтому не исключает его появление в ближайшем будущем.

Есть люди, которые хотели бы увидеть PvE, однако нам нужно найти такой подход, чтобы такой режим не был слишком хардкорным, иначе он будет выбиваться из того, какой опыт игра предоставляет сейчас.

Marvel Rivals вышла 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, мгновенно став хитом. Сетевой шутер стабильно входит в топ Steam по пиковому онлайну игроков.

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